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Стало известно, почему НАТО сейчас не приглашает Украину к членству в Альянсе

11 июля 2023 19:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, почему НАТО сейчас не приглашает Украину к членству в Альянсе
Владимир Зеленский на встрече с Йенсом Столтенбергом. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Страны-члены НАТО пока не дают приглашение Украине о членстве в Альянсе, однако союзники обещают это сделать, когда будет общее согласие и удачное время для этого. Это стало известно из содержания итогового коммюнике заседания глав государств и правительств стран Организации Североатлантического договора, который будет одобрен.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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По информации источников издания, формулировка будет звучать следующим образом:

"Мы пришлем приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Отмена ПДЧ

Кроме того, утверждается, что союзники Альянса дали согласие на то, чтобы исключить План действий по членству в условиях для Украины.

"Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в формулировке.

В свою очередь текст могут изменить.

Напомним, во вторник, 11 июля, на встрече в Вильнюсе лидеры государств Североатлантического альянса утвердили создание Совета Украина-НАТО. Это новый орган взаимодействия Киева и Североатлантического союза.

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