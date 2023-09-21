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Стало известно, чего ожидает Байден от встречи с Зеленским в США

21 сентября 2023 21:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, чего ожидает Байден от встречи с Зеленским в США
Президент США Джой Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Штатов Джо Байденом. Американский лидер, в частности, хочет услышать о развитии событий на поле боя и прогрессе в контрнаступлении ВСУ.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает издание CNN.

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Сообщается, что Байден хочет услышать ситуацию на поле боя в Украине для того, чтобы знать "как действовать дальше" в вопросе военной помощи. В то же время ракеты ATACMS могут не войти в новый пакет. Окончательного решения о передаче в Вашингтоне не приняли.

Отмечается, что Украине хотят предоставить 24 миллиарда долларов для "контрнаступательных возможностей". Однако это должен согласовать Конгресс по просьбе Белого дома.

"Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, просто подумайте, насколько выше она будет в крови и сокровищах, если мы просто пойдем и позволим им забрать Украину, всю. И тогда он (Владимир Путин) остается в гораздо более сильной позиции и, кстати, прямо на берегах территории НАТО", — сказал Кирби.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

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