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США уже на этой неделе начнут консультации о гарантиях безопасности для Украины, — Госдеп

1 августа 2023 03:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США уже на этой неделе начнут консультации о гарантиях безопасности для Украины, — Госдеп
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки начнут консультации с Украиной по поводу возможных будущих гарантий безопасности. Этот период состоится в онлайн-формате.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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Сообщается, что эти консультации будут проходить в онлайн-формате. США будут представлены на уровне замглавы Госдепартамента.

"Это результат объявлений, которые мы обнародовали во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Байден и лидеры G7 четко дали понять, что мы планируем участвовать в переговорах с правительством Украины о наших долгосрочных обязательствах по безопасности", — сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

При этом в Госдепартаменте отметили, что эти консультации касаются будущих гарантий и не касаются той военной помощи, которую США уже оказывают Украине.

Напомним, Украина получила очередной грант в размере 1,25 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки . Такие деньги предоставили через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка. Эти средства пойдут на компенсацию расходов государственного бюджета, а именно на зарплаты работникам государственных органов, а также выплаты некоторым категориям населения.

Также мы писали, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в переговорах по украинской Формуле мира. Встреча состоится в Саудовской Аравии.

По словам представителей Белого Дома, цель Украины на этих переговорах состоит в том, чтобы определить принципы, по которым закончится война. После этого организовать соответствующий мирный саммит, на котором мировые лидеры поддержат эти принципы.

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