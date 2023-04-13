США отказались выдавать визы Лаврову и делегации РФ: детали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен председательствовать на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое состоится в мае. США отказались предоставлять разрешение на прибытие его спецсамолета и визы для российской делегации.

Об этом сообщает CNN.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон разрешить Лаврову и делегации прибыть на заседание.

"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов", — заявил Антонов.

Он также сказал, что США не дали согласия на прибытие самолета Лаврова.

По словам Антонова, до этого события остается еще несколько дней, а определенности все еще нет.

Напомним, 1 апреля, государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.

Также мы писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия находится в горячей фазе войны. По его словам, это происходит из-за снабжения Соединенными Штатами Америки оружия для Украины.

Добавим, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.