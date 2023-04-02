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Блінкен провів переговори з Лавровим: про що говорили

2 квітня 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глави зовнішньополітичних відомств США та рф Ентоні Блінкен та Сергій Лавров
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 2 квітня, глави МЗС Росії та США Сергій Лавров та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Вони обговорили незаконне затримання у росії журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

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МЗС росії заявило, що Лавров повідомив Блінкену про "нагнітання" ситуації в ЗМІ і те, що Гершкович нібито був "взятий на місці злочину при спробі отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збір даних, що становлять державну таємницю". Вони також обговорили важливість створення умов, що дають змогу дипломатичним місіям виконувати свою роботу.

"Лавров особливо зазначив, що Е.Гершкович був узятий на місці злочину при спробі отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збір даних, що становлять державну таємницю. У світлі встановлених фактів протиправної діяльності громадянина США, про затримання якого американське Посольство в Москві було повідомлено в установленому порядку, його подальшу долю визначить суд", — написала представник МЗС росії Марія Захарова.

У відповідь на це держсекретар Блінкен передав серйозне занепокоєння Сполучених Штатів у зв'язку з неприйнятним затриманням російською владою громадянина США та журналіста і закликав до його негайного звільнення.

Він також закликав кремль негайно звільнити незаконно затриманого громадянина США Пола Уїлана. Проте, МЗС росії не уточнило, про що саме йшлося, коли стверджується, що "під час бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру".

Раніше Ентоні Блінкен повідомляв, що росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 тисяч своїх військових. Ще понад мільйон людей виїхали з росії, намагаючись уникнути мобілізації.

 

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