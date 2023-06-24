США отложили санкции против ЧВК "Вагнер": в чем причина

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Соединенные Штаты Америки отложили на время очередные санкции против ЧВК "Вагнер". Такое решение было принято, чтобы не стоять на чьей-либо стороне в конфликте между Пригожиным и Кремлем.

Об этом заявило со ссылкой на информированное лицо издания The Wall Street Journal.

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Отложенные санкции

Источник издания в американском правительстве заявил, что очередные санкции против частной военной компании "Вагнер" будут отложены.

Такое решение было принято из-за событий в России, где "вагнеровцы" взбунтовались против министерства обороны РФ.

Причина такого шага

В следующий вторник Госдеп планировал объявить о новых санкциях против ЧВК "Вагнер" за их деятельность в ЦАР.

Но теперь санкции отложили, потому что, по словам источника СМИ, "Вашингтон не хочет, чтобы показалось, что он принял чью-либо сторону в этой истории (восстании Пригожина против минобороны РФ. — Ред.)".

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Вечером Евгений Пригожин заявил о завершении бунта и о возвращении своих наемников в полевые лагеря.