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США та Японія домовилися про нові санкції проти Росії

17 листопада 2023 11:53
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США та Японія домовилися про нові санкції проти Росії
Фуміо Кішіда і Джо Байден. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Лідери США та Японії домовились посилити санкції проти Російської Федерації і надавати активну підтримку Україні. Окрім того Фуміо Кішіда та Джо Байден висловили свою стурбованість через ситуацію на Близькому Сході.  

Про це повідомляє МЗС Японії

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Посилення санкцій проти Росії

Як відомо, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрілись на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Лідери домовились про посилення санкцій проти Росії через війну в Україні. Окрім того, політики наголосили, що й надалі активно підтримуватимуть нашу державу.

Окрім того, Кішіда заявив, що координація дій між Японією і США стає як ніколи важливою у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході, в Україні, а також викликами Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Китаєм і Північною Кореєю. Своєю чергою президент Байден заявив, що японсько-американський альянс наразі важливий як ніколи.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти політиків і компаній Сербії, які підтримують агресію РФ. Санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність російського уряду, а також на діяльність, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України.

Також ми писали, що 16 листопада Єврокомісія також узгодила 12-й пакет санкцій проти Росії. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України. 

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