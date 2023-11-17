США та Японія домовилися про нові санкції проти Росії
Лідери США та Японії домовились посилити санкції проти Російської Федерації і надавати активну підтримку Україні. Окрім того Фуміо Кішіда та Джо Байден висловили свою стурбованість через ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє МЗС Японії.
Посилення санкцій проти Росії
Як відомо, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрілись на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско. Лідери домовились про посилення санкцій проти Росії через війну в Україні. Окрім того, політики наголосили, що й надалі активно підтримуватимуть нашу державу.
Окрім того, Кішіда заявив, що координація дій між Японією і США стає як ніколи важливою у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході, в Україні, а також викликами Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Китаєм і Північною Кореєю. Своєю чергою президент Байден заявив, що японсько-американський альянс наразі важливий як ніколи.
Нагадаємо, що США запровадили санкції проти політиків і компаній Сербії, які підтримують агресію РФ. Санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність російського уряду, а також на діяльність, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України.
Також ми писали, що 16 листопада Єврокомісія також узгодила 12-й пакет санкцій проти Росії. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України.
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