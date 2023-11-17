США запровадили санкції проти політиків і компаній Сербії, які підтримують агресію РФ

Володимир Путін нагороджує президента Сербії Александра Вучича. Фото: Reuters

У США оголосили про нові санкції проти сербських політиків та більше десятка компаній, які підтримують збройну агресію Росії. Санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність російського уряду, а також на діяльність, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України.

Про це йдеться Держдепартамент США.

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Санкції проти сербських політиків та компаній

У документі зазначається, що США запроваджують санкції проти двох сербських політиків — президента політичної партії "Сербська права" Міса Вачича та колишнього члена уряду Сербії, засновника Сербської народної партії Ненада Поповича.

Окрім того, під санкції потрапили ще 12 компаній Сербії, повʼязаних з Поповичем, які мають реєстрацію в Росії. Серед них зокрема:

ТОВ "ДОМІНІОН ТВЕРСКАЯ ЯРОСЛАВСЬКА" — російська компанія з нерухомості.

ТОВ "ДОМІНІОН НІКОЛЬСЬКІ" — російська компанія з нерухомості.

ТОВ "АССЕТ АВТОМАТИЗАЦІЯ" — російська компанія з виробництва електроніки.

ЗАТ "АБС ЗЕЙМ АВТОМАТИКА" — російська інжинірингова компанія.

ТОВ "МОСЕН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" — московська компанія, що надає послуги управлінського консультування тощою

Уточнюється, що санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність уряду Російської Федерації, а також на діяльність, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 16 листопада Єврокомісія також узгодила 12-й пакет санкцій проти Росії. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України.