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США и Япония договорились о новых санкциях против России

17 ноября 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США и Япония договорились о новых санкциях против России
Фумио Кишида и Джо Байден. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Лидеры США и Японии договорились ужесточить санкции против Российской Федерации и оказывать активную поддержку Украине. Кроме того, Фумио Кишида и Джо Байден выразили свою обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает МИД Японии.

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Ужесточение санкций против России

Как известно, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида встретились на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Лидеры договорились об ужесточении санкций против России из-за войны в Украине. Кроме того, политики подчеркнули, что и дальше будут активно поддерживать наше государство.

Кроме того, Кишида заявил, что координация действий между Японией и США становится как никогда важной в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в Украине, а также вызовами Индо-Тихоокеанского региона, включая Китай и Северную Корею. В свою очередь президент Байден заявил, что японско-американский альянс сейчас важен как никогда.

Напомним, что США ввели санкции против политиков и компаний Сербии, поддерживающих агрессию РФ. Санкции введены в ответ на вредную внешнюю деятельность российского правительства, а также на подрывающую мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины.

Также мы писали, что 16 ноября Еврокомиссия также согласовала 12-й пакет санкций против России. Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

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