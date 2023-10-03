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США еще летом просили Украину усилить борьбу с коррупцией, — CNN

3 октября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США еще летом просили Украину усилить борьбу с коррупцией, — CNN
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Evan Vucci
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Еще летом США призвали Украину активизировать борьбу с коррупцией в своем правительстве, отправив стране несколько уведомлений. США связывают призыв с возможностью продолжения военной поддержки, частью которой является и дипломатический демарш. 

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Источники подчеркнули, что различные виды американской помощи, за исключением военной, могут находиться под риском прекращения, если Украина не усилит меры по сдерживанию коррупции.

"Украинцам всегда донесено было послание, что в случае растраты какой-либо части этих средств, это угрожает общей американской поддержке страны", – отмечал один из американских официальных представителей в общении с CNN.

Дипломатический демарш Украине

CNN также сообщило, что узнало о дипломатическом демарше, направленной Госдепартаментом США. В документе указано, что Вашингтон рассчитывает на усиленные усилия Украины в области борьбы с коррупцией и обеспечении финансовой прозрачности для сохранения прямой бюджетной поддержки. 

Демарш также подчеркивает необходимость проведения Украиной критичных реформ в рамках программ Международного валютного фонда, особенно тех, которые касаются противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Напомним, что в США подготовили индивидуальную стратегию помощи для Украины, с акцентом на проблему коррупции как серьезной угрозы. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.

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