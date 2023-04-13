Вагнерівці намагалися купити зброю в члена НАТО: "злитий" документ розвідки США

Члени ПВК "Вагенер". Фото: google.com

Згідно "злитому" документу американської розвідки, Росія намагалася придбати зброю та обладнання в Туреччини, яка є членом НАТО.

Про це пише CNN.

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Видання зазначає, що відповідно до звітів американської розвідки, наведених у документі, члени групи Вагнера зустрілися з "турецькими контактами" на початку лютого з наміром "закупити зброю та обладнання в Туреччині", яку потім могли б використовувати у війні проти України.

Невідомо, чи дійсно були ці "контакти" та чи знав уряд Анкари про зустрічі. Також немає доказів щодо того, чи були якісь зрушення з боку Туреччини у наданні зброї вагнерівцям.

Повідомляється, що можливість продажу зброї з боку союзників НАТО Росії може викликати серйозне занепокоєння в Сполучених Штатів та ускладнить відносини з іншими членами альянсу.

Видання повідомляє, що хоч і не підтвердило правдивість документа незалежно, однак США повідомили, що більшість інформації, що була "злита" в мережу, є правдивою.

Представник Державного департаменту сказав, що "Міністерство оборони та розвідувальне співтовариство активно переглядають та оцінюють достовірність" документів. Він додав, що "не в змозі підтвердити або прокоментувати будь-яку конкретну інформацію, яку вони (документи. — Ред) містять".

Нагадаємо, що засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський Live", що ПВК Вагнера причетна до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.