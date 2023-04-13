Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow США пообещали Украине финансовую помощь: известные сроки arrow

США пообещали Украине финансовую помощь: известные сроки

13 апреля 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США пообещали Украине финансовую помощь: известные сроки
Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Читайте также:

Подробности

Еллен объявила, что помощь будет предоставляться в виде грантов, а также будет поддерживать энергетическую безопасность на начальном этапе обновления.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", — отметила министер.

Отмечается также, что Джанет Еллен подчеркнула необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию. Министр заявила, что таким образом "ограничивается доступ РФ к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск".

Напомним, что сегодня, 12 апреля, США объявили новые санкции против Международного инвестиционного банка — базирующегося в Будапеште кредитного учреждения, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Мы также сообщали, что в своем ежедневном видео обращении, 12 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB