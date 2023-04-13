США пообещали Украине финансовую помощь: известные сроки

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: google.com

Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Читайте также:

Подробности

Еллен объявила, что помощь будет предоставляться в виде грантов, а также будет поддерживать энергетическую безопасность на начальном этапе обновления.

"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", — отметила министер.

Отмечается также, что Джанет Еллен подчеркнула необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию. Министр заявила, что таким образом "ограничивается доступ РФ к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск".

Напомним, что сегодня, 12 апреля, США объявили новые санкции против Международного инвестиционного банка — базирующегося в Будапеште кредитного учреждения, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Мы также сообщали, что в своем ежедневном видео обращении, 12 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.