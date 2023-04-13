США пообещали Украине финансовую помощь: известные сроки
Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь.
Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.
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Еллен объявила, что помощь будет предоставляться в виде грантов, а также будет поддерживать энергетическую безопасность на начальном этапе обновления.
"Мы приветствуем усилия наших союзников и партнеров по оказанию значительной, ожидаемой и своевременной помощи, а также призываем всех продолжать это делать", — отметила министер.
Отмечается также, что Джанет Еллен подчеркнула необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию. Министр заявила, что таким образом "ограничивается доступ РФ к технологиям и оборудованию, необходимым для обеспечения ее войск".
Напомним, что сегодня, 12 апреля, США объявили новые санкции против Международного инвестиционного банка — базирующегося в Будапеште кредитного учреждения, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.
Мы также сообщали, что в своем ежедневном видео обращении, 12 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.