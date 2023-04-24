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США понизили рівень свого представництва в Радбезі ООН: головування Росії неприйнятне

24 квітня 2023 02:13
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Інна Буряк
редактор
США понизили рівень свого представництва в Радбезі ООН: головування Росії неприйнятне
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя. Фото: Рамблер Новости
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

США понизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування РФ. Вважають головування Росії в Радбезі ООН під час російсько-української війни неприпустимим. 

Про це повідомляє Politico.

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Подробиці

Під час періоду головування Росії в Раді безпеки ООН, Сполучені Штати вирішили змінити свою стратегію поведінки в цьому органі. Зокрема, на засідання Радбезу американські представники відправлятимуть дипломатів нижчого рангу, ніж посол.

"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада безпеки та ООН у цілому потребують реформування", — зазначила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Рада Безпеки є найпотужнішим органом ООН. Її повноваження включають багато важливих аспектів: від наказів про проведення миротворчих місій до накладення санкцій і передачі справ про воєнні злочини до міжнародних судів.

Також зазначається, що головування в Радбезі змінюється почергово щомісяця. У травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні — ОАЕ.

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, журналісти РФ готувались до вильоту в США, але візи їм не видали. Лавров і Захарова в істериці.

Також ми повідомляли, що заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що будь-які переговори щодо встановлення миру в Україні мають проводитись на умовах української сторони. 

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