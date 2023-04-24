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США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН: председательство России неприемлемо

24 апреля 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН: председательство России неприемлемо
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Рамблер Новости
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ. Считают председательство России в Совбезе ООН во время российско-украинской войны недопустимым.

Об этом сообщает Politico.

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Подробности

В период председательства России в Совете безопасности ООН, Соединенные Штаты решили изменить свою стратегию поведения в этом органе. В частности, на заседание Совбеза американские представители будут отправлять дипломатов более низкого ранга, чем посол.

"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совбеза после того, как он грубо нарушил Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совбез и ООН в целом нуждаются в реформировании", — отметила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. 

Совет Безопасности является мощным органом ООН. Его полномочия включают многие важные аспекты: от приказов о проведении миротворческих миссий до наложения санкций и передачи дел о военных преступлениях в международные суды.

Также отмечается, что председательство в Совбезе меняется поочередно ежемесячно. В мае эту роль будет выполнять Швейцария, в июне – ОАЭ.

Напомним, что вчера, 23 апреля, журналисты РФ готовились к вылету в США, но визы им не выдали. Лавров и Захарова в истерике.

Также мы сообщали, что заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что любые переговоры по установлению мира в Украине должны проводиться на условиях украинской стороны.

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