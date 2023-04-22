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Не можна ставити на один щабель Україну й Росію в плані переговорів: Держдеп США

22 квітня 2023 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не можна ставити на один щабель Україну й Росію в плані переговорів: Держдеп США
Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател. Фото: U.S. Department
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що будь-які переговори щодо встановлення миру в Україні мають проводитись на умовах української сторони. 

Про це Укрінформ.

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"Безвідповідально ставити ці дві країни, Росію й Україну, на один рівень. Одна прагне стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя", — зазначив Пател.

Також він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що війна закінчиться все ж таки переговорами.

"Але це має бути на умовах української сторони", — наголосив представник Держдепу  США.

Нагадаємо, що Генерал США Марк Міллі заявив, що хоча українські військові "продовжують дуже добре працювати" у боротьбі проти Росії, російським військовим бракує волі та морального духу. Вони не розуміють, за що вони воюють.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки почнуть навчати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams. Це відбудеться вже найближчими тижнями, оскільки Штати продовжують прискорювати свої зусилля, щоб якнайшвидше доставити техніку на поле бою.

Додамо, що Північноатлантичний альянс надав Україні за час повномасштабної війни допомогу розміром 55 мільярдів доларів США. Україна прогресує, і Захід пишається цим прогресом воюючої країни.

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