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США передали Молдавии разведданные по поводу угроз со стороны россии

11 марта 2023 13:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Джон Кирби
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

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Угроза со стороны россии

По словам Кирби, непосредственно военной угрозы со стороны россии нет, однако США подтверждают, что россия пытается дестабилизировать политическую обстановку в стране.

"Мы не видим непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но в последние недели президент Санду публично предупредила, что россия стремится дестабилизировать ее страну. Мы разделяем эти опасения. И поэтому, в духе нашего партнерства с Молдовой, я могу поделиться нашей собственной информацией, в том числе полученной от разведки, о попытках россии дестабилизировать Молдову", — отметил он.

Что известно о российской кампании дестабилизации

Поскольку Молдова продолжает интегрироваться с Европой, по словам Кирби, россия ищет варианты ослабления молдавского правительства, вероятно, с конечной целью увидеть в столице более лояльную к россии администрацию.

"В частности, российские деятели, некоторые из которых имеют текущие связи с российской разведкой, стремятся инсценировать и использовать протесты в Молдове как основу для разжигания сфабрикованного восстания против правительства Молдовы. Кроме того, мы ожидаем, что другой набор российских деятелей проведет обучение и поможет в организации демонстраций в Молдове", — отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что правительство Молдовы устойчиво и эффективно работает над противодействием этим угрозам. Кирби также добавил, что США будут продолжать оказывать мощную поддержку властям Молдовы.

Действия США для помощи Молдове

Кирби отметил, что США поделились данными разведки по поводу лиц, готовящих сценарии дестабилизации в Молдове.

"Мы поделились информацией, которую я изложил, а также дополнительными деталями с нашими молдавскими коллегами, чтобы они могли дальше расследовать, препятствовать и сорвать российские планы. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдавии по этому поводу", — сказал он.

Он добавил, что со своей стороны США продолжат освещать личности и деятельность этих российских деятелей.

"Например, в октябре мы наложили санкции на девять человек и 12 организаций, причастных к дестабилизации Молдовы, включая олигархов, которые широко признаны коррумпированными государственными институтами Молдовы, и теми, кто выступает инструментом кампании глобального влияния россии. Мы собираемся продолжать преследовать применять санкции к тем, кто связан с российскими механизмами дестабилизации", — сказал Кирби

Обвинения в адрес Украины

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США также прокомментировал обвинение россии в адрес Украины в провокации на территории непризнанного Приднестровья.

"Пока эти российские деятели планируют дестабилизацию, российские официальные лица пытаются посеять путаницу по поводу стабильности Молдовы. Например, мы видели, как российские официальные лица утверждают, что Украина планирует атаковать сепаратистский регион Приднестровья. Позвольте мне четко сказать: эти обвинения необоснованны, лживые и могут вызвать безосновательную тревогу", — подчеркнул он.

Напомним, 23 февраля министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергли.

Также ранее украинская разведка сообщила, что россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.

Фото: Reuters

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