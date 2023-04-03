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США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

3 квітня 2023 21:11
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кірбі розповів, що США оголосять про новий пакет уже цього тижня
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що впродовж цього тижня США планують оголосити новий пакет оборонної допомоги Україні. Він узгоджений із попередніми зусиллями Штатів щодо підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє Sky News.

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"Я думаю, ви побачите, як ще один (пакет допомоги. — Ред.) з’явиться цього тижня. Я не можу надати подробиць по часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після (виділення. — Ред.) попереднього пакету, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже-дуже скоро", — зазначив Кірбі.

За його словами, новий пакет "узгоджуватиметься" за своїм вмістом з допомогою Україні, яка надавалася останнім часом. Кірбі говорить саме про поставки необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Також представник Білого дому зауважив, що, в процесі поліпшення погодних умов на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.

Нагадаємо, що у США вигадали спосіб, як допомогти ЗСУ уникнути "дружнього вогню", про що писав викладач зі стратегічних та військово-повітряних досліджень Портсмутського університету Метью Пауелл.

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