США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в течение этой недели США планируют объявить новый пакет оборонной помощи Украине. Он согласован с предыдущими усилиями Штатов по поддержке ВСУ.
Об этом сообщает Sky News.
Новый пакет помощи от США
"Я думаю, вы увидите, как еще один (пакет помощи. — Ред.) появится на этой неделе. Я не могу предоставить подробностей по времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после (выделения. — Ред.) предыдущего пакета, чтобы разработать следующий, и следующий будет очень-очень скоро", — отметил Кирби.
По его словам, новый пакет будет "согласовываться" по своему содержанию с помощью Украины, которая предоставлялась в последнее время. Кирби говорит о поставках необходимого вооружения и боеприпасов для ВСУ.
Также представитель Белого дома отметил, что в процессе улучшения погодных условий на поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.
Напомним, что в США придумали способ, как помочь ВСУ избежать "дружественного огня", о чем писал преподаватель по стратегическим и военно-воздушным исследованиям Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.