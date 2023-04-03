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США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

3 апреля 2023 21:11
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кирби рассказал, что США объявят о новом пакете уже на этой неделе
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в течение этой недели США планируют объявить новый пакет оборонной помощи Украине. Он согласован с предыдущими усилиями Штатов по поддержке ВСУ.

Об этом сообщает Sky News.

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"Я думаю, вы увидите, как еще один (пакет помощи. — Ред.) появится на этой неделе. Я не могу предоставить подробностей по времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после (выделения. — Ред.) предыдущего пакета, чтобы разработать следующий, и следующий будет очень-очень скоро", — отметил Кирби.

По его словам, новый пакет будет "согласовываться" по своему содержанию с помощью Украины, которая предоставлялась в последнее время. Кирби говорит о поставках необходимого вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Также представитель Белого дома отметил, что в процессе улучшения погодных условий на поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.

Напомним, что в США придумали способ, как помочь ВСУ избежать "дружественного огня", о чем писал преподаватель по стратегическим и военно-воздушным исследованиям Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.

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