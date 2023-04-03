США, Корея та Японія проведуть спільні військові навчання субмарин через загрози від КНДР

Американський підводний човен у південнокорейському порту

Військово-морські сили Південної Кореї і Японії разом із авіаносною групою США проведуть потужні військові навчання на морі. Причиною других таких навчань за неповний рік є активізація ракетних сил КНДР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Протичовнові навчання

Військово-морські сили трьох країн — Південної Кореї, Японії та США — проведуть протичовнові навчання, зокрема, на субмаринах.

Навчання пройдуть у міжнародних водах біля корейського острова Чеджу. Участь у навчаннях візьме, зокрема, американська авіаносна ударна група на чолі із авіаносцем USS Nimitz.

Причина навчань

Ці навчання стануть другими подібними за останній рік, попередній відбулися у вересні минулого року.

Зазначається, що до попередніх навчань п’ять років корейська, японська та американська армії не проводили таких масштабних протичовнових навчань.

Причиною нинішніх є активізація комуністичної Північної Кореї, яка останнім часом регулярно здійснює запуски балістичних ракет, загрожуючи безпеці регіону.

Нагадаємо, що кілька днів тому лідер КНДР Кім Чен Ин закликав своїх вчених збільшити виробництво ядерного матеріалу для бомб.

Фото: Yonhap