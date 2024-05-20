США не можуть безповоротно вийти з Другої холодної війни, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Натан Ховард

Сполучені Штати Америки очолюють вісь протистояння в Другій холодній війні із Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю на протилежному боці табору. Попри зусилля вплив Вашингтону у протистоянні слабшає, оскільки країна не вдається до радикальніших заходів, як було за часів Першої холодної війни.

Про це повідомляє оглядач Bloomberg у неділю, 19 травня.

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Автор статті зазначає, що наразі існує дві думки щодо теперішньої ситуації у світі, який перебуває в Другій холодній війні. Одна вказує на те, що відносини між США та Китаєм не такі напружені як були між США та СРСР під час Першої холодної війни, крім того, є перспектива з боку Пекіна на "мирне співіснування" з Вашингтоном.

Друга думка полягає в тому, що складається враження, ніби світ перебуває на порозі Третьої світової війни. Натомість насправді відбувається не протистояння з Китаєм, а з цілою віссю — Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, що в рази гірше ніж Німеччина-Японія-Італія кінця 1930-х і початку 1940-х років.

Наразі, на відміну від Першої холодної війни та глобальної війни з тероризмом, США намагаються уникнути відправки власних солдатів у бій, недоліком чого є те, що таким чином вони мають менше впливу на перебіг бойових дій, ніж якби "армія перебувала безпосередньо під їх командуванням". Натомість країна допомагає фінансово.

"Також дуже проблематично, якщо платіж піддасться закону Фергюсона, який стверджує, що будь-яка велика держава, яка витрачає більше на виплату відсотків, ніж на оборону, не буде великою довго", — йдеться в статті.

Своєю чергою позики США лише зростають, і тому країна може зіткнутися з "проблемами розореного платника", в якого менше грошей, ніж йому потрібно, і всі про це знають. Крім того, через це зменшується вплив США на світові події, зокрема "повна неспроможність адміністрації президента Джо Байдена змусити уряд Ізраїлю зробити те, що він хоче, а саме припинити вбивати палестинських мирних жителів, які потрапили під перехресний вогонь його зусиль з ліквідації ХАМАС у Газі".

Ця ж ситуація прослідковується і в Україні, адже наприкінці 2023 року США призупинили свою допомогу, прогалину в якій європейські країни не змогли заповнити. Наслідком цього також є те, що Україна стала менше дослухатися до порад США, зокрема щодо атак на російську енергетичну інфраструктуру.

Своєю чергою виникає питання — хто збагачується на Холодній війні? Третя сторона, запевняє автор, бо вона не грає за правилами й не дослухається до голосів осей протистояння.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відповів на те, що США не заохочують удари України по території Росії наданою зброєю.