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США не могут безвозвратно выйти из Второй холодной войны, — Bloomberg

20 мая 2024 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США не могут безвозвратно выйти из Второй холодной войны, — Bloomberg
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Натан Ховард
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки возглавляют ось противостояния во Второй холодной войне с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей на противоположной стороне лагеря. Несмотря на усилия, влияние Вашингтона в противостоянии ослабевает, поскольку страна не прибегает к более радикальным мерам, как было во время Первой холодной войны.

Об этом сообщает обозреватель Bloomberg в воскресенье, 19 мая.

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Мир во Второй холодной войне

Автор статьи отмечает, что в настоящее время существует два мнения по поводу нынешней ситуации в мире, который находится во Второй холодной войне. Одна указывает на то, что отношения между США и Китаем не так напряжены, как были между США и СССР во время Первой холодной войны, кроме того, есть перспектива со стороны Пекина на "мирное сосуществование" с Вашингтоном.

Вторая мысль состоит в том, что создается впечатление, будто мир находится на пороге Третьей мировой войны. В действительности же происходит не противостояние с Китаем, а с целой осью — Китая, России, Ирана и Северной Кореи, что в разы хуже, чем Германия-Япония-Италия конца 1930-х и начала 1940-х годов.

Сейчас, в отличие от Первой холодной войны и глобальной войны с терроризмом, США пытаются избежать отправки собственных солдат в бой, недостатком чего является то, что таким образом они оказывают меньшее влияние на ход боевых действий, чем если бы "армия находилась непосредственно под их командованием". В то же время страна помогает финансово.

"Также очень проблематично, если платеж подвергнется закону Фергюсона, который утверждает, что любое крупное государство, которое тратит больше на выплату процентов, чем на оборону, не будет большой долго", — говорится в статье.

В свою очередь ссуды США только растут, и поэтому страна может столкнуться с "проблемами разоренного плательщика", у которого меньше денег, чем ему нужно, и все об этом знают. Кроме того, из-за этого уменьшается влияние США на мировые события, в частности, "полная несостоятельность администрации президента Джо Байдена заставить правительство Израиля сделать то, что он хочет, а именно прекратить убивать палестинских мирных жителей, попавших под перекрестный огонь его усилий по ликвидации ХАМАС в Газе".

Эта же ситуация прослеживается и в Украине, ведь в конце 2023 года США приостановили свою помощь, пробел в которой европейские страны не смогли восполнить. Следствием этого также является то, что Украина стала меньше прислушиваться к советам США, в частности, по атакам на российскую энергетическую инфраструктуру.

В свою очередь возникает вопрос — кто обогащается на Холодной войне? Третья сторона, уверяет автор, потому что она не играет по правилам и не прислушивается к голосам осей противостояния.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ответил на то, что США не поощряют удары Украины по территории России предоставленным оружием.

США
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