Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow США не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ, — Блинкен arrow

США не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ, — Блинкен

17 июня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ, — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 16 июня, американский государственный секретарь Энтони Блинкен обратился к прессе с заявлением, что на данный момент США не видят никаких доказательств, указывающих на то, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Соответственно, США не видят и причин для пересмотра собственной ядерной стратегии. 

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также:

Угроза применения ядерного оружия РФ

Блинкен сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена вели переговоры с российскими властями на высоком уровне. Они в очень прямой форме обозначили последствия, которые следовали бы в случае применения ядерного оружия.

Как отметил CNN, это стало первым упоминанием о том, что президент России Владимир Путин был предупрежден лично.

Эти заявления были сделаны вскоре после того, как Путин заметил, что теоретически Россия может использовать ядерное оружие, если она почувствует угрозу своей территориальной целостности или самому существованию, но в настоящее время ей это не требуется.

Несмотря на эти слова Путина, российский посол в Великобритании Андрей Келин убедил в среду, что Россия не намерена применять ядерное оружие в конфликте с Украиной.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что РФ перенесла первое размещение тактических ядерных боеголовок в Беларусь. По словам диктатора, российские военные развернут все запланированные поставки тактических ядерных боеголовок в Беларусь до конца этого года.

В ISW объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, однако маловероятно, что это может означать некую российскую эскалацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас