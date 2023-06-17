США не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: росСМИ

В пятницу, 16 июня, американский государственный секретарь Энтони Блинкен обратился к прессе с заявлением, что на данный момент США не видят никаких доказательств, указывающих на то, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Соответственно, США не видят и причин для пересмотра собственной ядерной стратегии.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Bloomberg.

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Блинкен сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена вели переговоры с российскими властями на высоком уровне. Они в очень прямой форме обозначили последствия, которые следовали бы в случае применения ядерного оружия.

Как отметил CNN, это стало первым упоминанием о том, что президент России Владимир Путин был предупрежден лично.

Эти заявления были сделаны вскоре после того, как Путин заметил, что теоретически Россия может использовать ядерное оружие, если она почувствует угрозу своей территориальной целостности или самому существованию, но в настоящее время ей это не требуется.

Несмотря на эти слова Путина, российский посол в Великобритании Андрей Келин убедил в среду, что Россия не намерена применять ядерное оружие в конфликте с Украиной.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что РФ перенесла первое размещение тактических ядерных боеголовок в Беларусь. По словам диктатора, российские военные развернут все запланированные поставки тактических ядерных боеголовок в Беларусь до конца этого года.

В ISW объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, однако маловероятно, что это может означать некую российскую эскалацию.