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США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Rеuters

7 жовтня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Rеuters
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати Америки наступного тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це, як передбачається, відбудеться на зустрічі Контактної групи з постачання озброєння Україні в Брюсселі 11 жовтня.

Про це пишуть оглядачі агенціїї Reuters з посиланням на джерела.

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Очікується, що наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України, оскільки Пентагон продовжує витрачати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку. Йдеться про допомогу на суму близько 200 мільйонів доларів.

"Очікується, що вартість становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати подібні боєприпаси та наземну техніку, які були в останніх пакетах допомоги", — пишуть оглядачі. 

Крім того Адміністрація Байдена розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання Україні додаткової військової допомоги, заявив офіційний представник США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що стурбований через майбутнє ухвалення допомоги Україні. Відповідну заяву американський президент зробив коментуючи відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Байден наголосив, що його "справді непокоять" міжусобиці в Республіканській партії Конгресу через звинувачення Маккарті в "таємній змові" щодо допомоги Україні. Адже саме через це частина партії досягла його звільнення.

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