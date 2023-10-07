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США на следующей неделе объявят о новом пакете помощи Украине, — Rеuters

7 октября 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США на следующей неделе объявят о новом пакете помощи Украине, — Rеuters
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это предположительно произойдет на встрече Контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе 11 октября.

Об этом пишут обозреватели агентства Reuters со ссылкой на источники.

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Ожидается, что на следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины, поскольку Пентагон продолжает тратить средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки. Речь идет о помощи на сумму около 200 миллионов долларов.

"Ожидается, что стоимость будет составлять около 200 миллионов долларов и может включать подобные боеприпасы и наземную технику, которые были в последних пакетах помощи", — пишут обозреватели.

Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для отправки Украине дополнительной военной помощи, заявил официальный представитель США.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен будущими решениями о помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Байден подчеркнул, что его "действительно беспокоят" междоусобия в Республиканской партии Конгресса из-за обвинений Маккарти в "тайном сговоре" о помощи Украине. Ведь именно поэтому часть партии добилась его отставки.

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