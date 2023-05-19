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США могут избежать дефолта: Байден получил оптимистичные новости

19 мая 2023 08:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
США могут избежать дефолта: Байден получил оптимистичные новости
Президент США Джо Байден на саммите Большой семерки в Японии. Фото: Reuters/BRENDAN SMIALOWSKI/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Конгрессе Соединенных Штатов отмечается конгресс по переговорам между республиканцами и демократами. Президент Джо Байден получил информацию о том, что дефолт удастся избежать.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Успех на переговорах

Президент США Джо Байден, по информации издания, получил положительную информацию о переговорах в Конгрессе.

Эти переговоры между Демократической и Республиканской партиями преследуют цель избегать первого в истории США дефолта.

Представитель Белого дома отметил, что Байден получил от однопартийцев-демократов информацию о прогрессе в переговорах с республиканцами.

Комментарий Байдена

Один из чиновников отметил, что президент США уверен: Конгресс сможет договориться и избежать дефолта.

"Президент отдал приказ своей команде продолжать продвигать двухпартийное соглашение и четко дал понять, что необходимо защитить важные программы для трудолюбивых американцев и экономический прогресс за последние два года", — говорится в анонимном заявлении представителя администрации президента.

Напомним, что Джо Байден даже планировал отказаться от поездки на саммит Большой семерки из-за возможного дефолта.

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