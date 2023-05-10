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Байден може відмовитися від участі у саміті G7 через проблеми з Конгресом

10 травня 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Байден може відмовитися від участі у саміті G7 через проблеми з Конгресом
Президент США Джозеф Байден-молодший. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Американський уряд опинився перед загрозою дефолту. Через це президент США Джо Байден може навіть пропустити саміт Великої сімки у Токіо.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo News.

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Інформагентство наголосило, що сам Байден заявив у вівторок, 9 травня — мовляв, плани щодо приїзду до Токіо на саміт Великої сімки залишаються незмінними, але, можливо, цей візит і буде скасований.

Втім, у середу, 10 травня, речник уряду Японії, головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що жодних офіційних повідомлень про відсутність президента США на токійському саміті G7 японський уряд не отримував.

Причини — в Конгресі та уряді

Джо Байден може проігнорувати саміт Великої сімки в Японії через ситуацію із фінансуванням уряду.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше наголошувала, що з 1 червня федеральний уряд може залишитися без грошей, якщо Конгрес не вирішить це питання оперативно.

Байден визнав, що переговори з Конгресом поки що не досягли успіху, але висловив упевненість, що дефолту таки вдасться уникнути.

Нагадаємо, що на початку травня Джо Байден уже збирав лідерів Конгресу на переговори щодо уникнення можливого дефолту.

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