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США хочуть запровадити санкції проти Киргизстану, який постачає техніку для РФ, — WP

19 липня 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США хочуть запровадити санкції проти Киргизстану, який постачає техніку для РФ, — WP
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки планують запровадити санкції проти Киргизстану. Країна постачає обладнання та електроніку для Російської Федерації.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Санкції проти Киргизстану

За словами представників адміністрації президента США Джо Байдена, вони дуже стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан. Відомо, що у країні розміщено підприємства, які стали каналом для західних та азійських товарів, які РФ не може законно придбати. 

Видання пише, що після місяців безрезультатних візитів американських і європейських дипломатів до Бішкеку адміністрація Байдена планує запровадити економічні заходи проти Киргизстану для припинення торгівлі з Росією. Санкції можуть оголосити вже цього тижня.

"Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від санкцій", — кажуть американські посадовці на умовах анонімності.

Співпраця Киргизстану з РФ

Торгові документи, які є у вільному доступі, показують масштаби тіньового ринку Киргизстану. У записах йдеться, що загальний обсяг експорту Бішкеку до Москви стрімко зріс у 2022 році. Він збільшився на 250%. 

Документи також свідчать про високий рівень координації Киргизстану з Росією. У лютому та березі киргизькі компанії здійснювали закупівлі чутливої електроніки у китайських і південнокорейських компаній. Майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована до Росії.

Високопоставлений американський посадовець каже, що фірми РФ, які отримували товари, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості. 

Нагадаємо, російський олігарх Володимир Лісін, який перебуває під санкціями Заходу, заробляє гроші на державних тендерах. Частина тендерів обслуговує потреби підприємств ВПК країни-агресора.

Також ми писали, що у червні цього року Росія посіла перше місце за обсягами поставок скрапленого природного газу до Іспанії. Це відбулося попри санкції.

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