США хочуть запровадити санкції проти Киргизстану, який постачає техніку для РФ, — WP
Сполучені Штати Америки планують запровадити санкції проти Киргизстану. Країна постачає обладнання та електроніку для Російської Федерації.
Про це повідомляє The Washington Post.
Санкції проти Киргизстану
За словами представників адміністрації президента США Джо Байдена, вони дуже стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан. Відомо, що у країні розміщено підприємства, які стали каналом для західних та азійських товарів, які РФ не може законно придбати.
Видання пише, що після місяців безрезультатних візитів американських і європейських дипломатів до Бішкеку адміністрація Байдена планує запровадити економічні заходи проти Киргизстану для припинення торгівлі з Росією. Санкції можуть оголосити вже цього тижня.
"Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від санкцій", — кажуть американські посадовці на умовах анонімності.
Співпраця Киргизстану з РФ
Торгові документи, які є у вільному доступі, показують масштаби тіньового ринку Киргизстану. У записах йдеться, що загальний обсяг експорту Бішкеку до Москви стрімко зріс у 2022 році. Він збільшився на 250%.
Документи також свідчать про високий рівень координації Киргизстану з Росією. У лютому та березі киргизькі компанії здійснювали закупівлі чутливої електроніки у китайських і південнокорейських компаній. Майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована до Росії.
Високопоставлений американський посадовець каже, що фірми РФ, які отримували товари, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості.
Нагадаємо, російський олігарх Володимир Лісін, який перебуває під санкціями Заходу, заробляє гроші на державних тендерах. Частина тендерів обслуговує потреби підприємств ВПК країни-агресора.
Також ми писали, що у червні цього року Росія посіла перше місце за обсягами поставок скрапленого природного газу до Іспанії. Це відбулося попри санкції.