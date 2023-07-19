США хотят ввести санкции против Кыргызстана, который поставляет технику для РФ, — WP

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Соединенные Штаты Америки планируют ввести санкции против Кыргызстана. Страна снабжает оборудование и электронику для Российской Федерации.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Санкции против Кыргызстана

По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, они очень обеспокоены ролью, которую играет Кыргызстан. Известно, что в стране размещены предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые РФ не может законно приобрести.

Издание пишет, что после месяцев безрезультатных визитов американских и европейских дипломатов в Бишкек, администрация Байдена планирует ввести экономические меры против Кыргызстана для прекращения торговли с Россией. Санкции могут объявить уже на этой неделе.

"Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать среду, благоприятную для уклонения от санкций", — говорят американские чиновники на условиях анонимности.

Сотрудничество Кыргызстана с РФ

Торговые документы, которые есть в свободном доступе, показывают масштабы теневого рынка Кыргызстана. В записях говорится, что общий объем экспорта Бишкека в Москву стремительно вырос в 2022 году. Он увеличился на 250%.

Документы также свидетельствуют о высоком уровне координации Кыргызстана с Россией. В феврале и марте киргизские компании осуществляли закупки чувствительной электроники у китайских и южнокорейских компаний. Почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано в Россию.

Высокопоставленный американский чиновник говорит, что фирмы РФ, которые получали товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности.

Напомним, находящийся под санкциями Запада российский олигарх Владимир Лисин зарабатывает деньги на государственных тендерах. Часть тендеров обслуживает нужды предприятий ВПК страны-агрессора.

Также мы писали, что в июне этого года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа в Испанию. Это произошло, несмотря на санкции.