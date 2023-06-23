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США і ООН різко відреагували на зерновий шантаж Росії

23 червня 2023 12:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США і ООН різко відреагували на зерновий шантаж Росії
Генсек ООН Антоніу Гутерріш (ліворуч) та очільник Держдепу США Ентоні Блінкен. Фото: Twitter Блінкена
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати та Організація Об’єднаних Націй відреагували на заяву Росії про припинення Чорноморської зернової ініціативи. Російський шантаж негативно вплине на глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

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Розмова Гутерріша з Блінкеном

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів важливу телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Сторони обговорили важливу з геополітичної точки зору проблему — заяву Росії про те, що вона не планує продовжувати Чорноморську зернову ініціативу.

Реакція Заходу на шантаж Росії

Обидва політики зазначили важливість цієї ініціативи для глобальної продовольчої безпеки.

І Блінкен, і Гутерріш наголосили на тому, що російський зерновий шантаж негативно вплине на імпортерів продуктів харчування, особливо в країнах, які розвиваються.

Крім того, Ентоні Блінкен подякував Антоніу Гутеррішу за дотримання принципів Статуту ООН в питанні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, днями глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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