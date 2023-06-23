Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow США и ООН резко отреагировали на зерновый шантаж России arrow

США и ООН резко отреагировали на зерновый шантаж России

23 июня 2023 12:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
США и ООН резко отреагировали на зерновый шантаж России
Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева) и глава Госдепа США Энтони Блинкен. Фото: Twitter Блинкена
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций отреагировали на заявление России о прекращении Черноморской зерновой инициативы. Российский шантаж окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Разговор Гутерриша с Блинкеном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел важный телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стороны обсудили важную с геополитической точки зрения проблему — заявление России о том, что она не планирует продолжать Черноморскую зерновую инициативу.

Реакция Запада на шантаж России

Оба политика отметили важность этой инициативы для глобальной продовольственной безопасности.

И Блинкен, и Гутерриш отметили это. что российский зерновой шантаж негативно повлияет на импортеров продуктов питания, особенно в развивающихся странах.

Кроме того, Энтони Блинкен поблагодарил Антониа Гутерриша за соблюдение принципов Устава ООН в вопросе полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас