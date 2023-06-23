США и ООН резко отреагировали на зерновый шантаж России

Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева) и глава Госдепа США Энтони Блинкен. Фото: Twitter Блинкена

Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций отреагировали на заявление России о прекращении Черноморской зерновой инициативы. Российский шантаж окажет негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

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Разговор Гутерриша с Блинкеном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел важный телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стороны обсудили важную с геополитической точки зрения проблему — заявление России о том, что она не планирует продолжать Черноморскую зерновую инициативу.

Реакция Запада на шантаж России

Оба политика отметили важность этой инициативы для глобальной продовольственной безопасности.

И Блинкен, и Гутерриш отметили это. что российский зерновой шантаж негативно повлияет на импортеров продуктов питания, особенно в развивающихся странах.

Кроме того, Энтони Блинкен поблагодарил Антониа Гутерриша за соблюдение принципов Устава ООН в вопросе полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.