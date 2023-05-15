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"Дела плохи": в белорусской оппозиции оценили состояние больного Лукашенко

15 мая 2023 18:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Лукашенко впервые появился на публике: Вечерко оценил состояние диктатора
Александр Лукашенко впервые объявился на публике 15 мая 2023 года. Фото: president.gov.by
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Самопровозглашенный президент Беларуси 68-летний Александр Лукашенко с 2020 года постоянно чувствует себя в окружении врагов, живет в стране, где большинство его ненавидит. Он постоянно меняет свое окружение, потому что никому не доверяет. Это вызывает стресс и оказывает постоянное давление. Сейчас он выглядит хуже всего за все время своей власти в Беларуси.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал главный советник Светланы Тихановской и руководитель отдела международных связей Офиса Тихановской Франак Вячорка.

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Франак Вячорка
Франак Вячорка. Фото: Facebook Франак Вячорка

"Состояние здоровья Лукашенко остается непонятным. Он не появлялся на публике, а его офис не обновлял недельный график никакими событиями после визита в Москву 9 мая. Также Лукашенко не выступал с традиционным обращением ко Дню Победы в Минске. Причины этого непонятны, но выглядит он очень плохо", — говорит Вячорка.

По его словам, информация о состоянии здоровья и диагнозах Лукашенко — всегда была секретом. Однако в таких диктаторских режимах, как сейчас находится Беларусь, состояние здоровья диктатора всегда является политическим вопросом. Ведь все зависит от него и любое изменение в его поведении или здоровье вызывает страх.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко появился на публике 15 мая 2023г. Фото: ТГ Пул Первого

"Даже в выступлениях Лукашенко наблюдается легкая степень шизофрении, ведь он может озвучивать разные вещи. Это тоже замечают и чиновники. Вот они начинают думать, что же будет после Лукашенко. И здесь возникает несколько проблем — мы не знаем как это произойдет и вопрос — а кто будет знать об этом первым", — интересуется Вячорка.

Напомним, самоназванный белорусский президент Александр Лукашенко болен и этот факт уже признали на официальном уровне, правда, в России. СМИ обратили внимание на его нездоровый вид еще 9 мая.

Александр Лукашенко на совете 9 мая 2023 года в Москве
Александр Лукашенко на параде в Москве 9 мая Фото: kremlin.ru

На параде в Москве он не смог пройти пешком даже 300 метров, ковылял и имел перемотанную левую руку. Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая.

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