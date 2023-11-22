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Справа нардепа "Слуги народу" Одарченка — Шуляк розповіла, як діятиме партія

22 листопада 2023 17:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Справа нардепа "Слуги народу" Одарченка — Шуляк розповіла, як діятиме партія
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк з журналістами у ВР. Фото: facebook/ShuliakOlena
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що дисциплінарна комісія розглядатиме питання щодо виключення з партії нардепа Андрія Одарченка. За її словами, підозру отримав не лише її однопартієць, але й інші народні депутати.

Про це вона повідомила під час 7-го Українського жіночого конгресу в коментарі для "Радіо Свобода".

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Ухвалення відповідних рішень у партії

"Це дуже неприємно, але будемо дивитися, як будуть надалі розвиватися події. У нас в партії вже створений керівний орган… Дисциплінарна комісія, яка складається з п’яти осіб, буде давати відповідні рекомендації й висновки", — запевнила Шуляк.

Вона зауважила, що партія швидко реагує на питання щодо виключень з партії або фракції. Крім того, вона додала, що політична сила, якщо потрібно, може використати імперативний мандат на місцевому рівні.

Очищення партії від порушників

"Якщо потрібно очищувати партію від людей, які порушують законодавство, ми це будемо робити", — наголосила голова партії "Слуга народу".

За її словами, представники дисциплінарної комісії мають організувати розгляд щодо цієї справи та вирішити питання про виключення Одарченка. 

Що відомо про справу Одарченка

Правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Зазначимо, що під час суду прокурори зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

Нагадаємо, дочка скандального депутата Андрія Одарченка, підозрюваного у корупції, регулярно у своїх соцмережах показує заможне життя. Дівчина знімає відео під пісні російських виконавців та хизується одягом від найдорожчих брендів світу.

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