Дело нардепа "Слуги народа" Одарченко — Шуляк рассказала, как будет действовать партия

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк с журналистами в ВР. Фото: facebook/ShuliakOlena

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос об исключении из партии нардепа Андрея Одарченко. По ее словам, подозрение получил не только ее однопартиец, но и другие народные депутаты.

Об этом она сообщила во время 7-го Украинского женского конгресса в комментарии "Радио Свобода".

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Принятие соответствующих решений в партии

"Это очень неприятно, но будем смотреть, как будут дальше развиваться события. У нас в партии уже создан руководящий орган… Дисциплинарная комиссия, которая состоит из пяти человек, будет давать соответствующие рекомендации и выводы", — заверила Шуляк.

Она отметила, что партия быстро реагирует на вопросы исключений из партии или фракции. Кроме того она добавила, что политическая сила, если нужно, может использовать императивный мандат на местном уровне.

Очистка партии от нарушителей

"Если нужно очищать партию от людей, нарушающих законодательство, мы это будем делать", — подчеркнула председатель партии "Слуга народа".

По ее словам, представители дисциплинарной комиссии должны организовать рассмотрение по этому делу и решить вопрос об исключении Одарченко.

Что известно о деле Одарченко

Правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Отметим, что во время суда прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Наема в сдаче Харькова россиянам.

Напомним, дочь скандального депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупции, регулярно в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь. Девушка снимает видео под песни российских исполнителей и хвастается одеждой от самых дорогих брендов мира.