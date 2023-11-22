Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Дело нардепа "Слуги народа" Одарченко — Шуляк рассказала, как будет действовать партия arrow

Дело нардепа "Слуги народа" Одарченко — Шуляк рассказала, как будет действовать партия

22 ноября 2023 17:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Дело нардепа "Слуги народа" Одарченко — Шуляк рассказала, как будет действовать партия
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк с журналистами в ВР. Фото: facebook/ShuliakOlena
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос об исключении из партии нардепа Андрея Одарченко. По ее словам, подозрение получил не только ее однопартиец, но и другие народные депутаты.

Об этом она сообщила во время 7-го Украинского женского конгресса в комментарии "Радио Свобода".

Читайте также:

Принятие соответствующих решений в партии

"Это очень неприятно, но будем смотреть, как будут дальше развиваться события. У нас в партии уже создан руководящий орган… Дисциплинарная комиссия, которая состоит из пяти человек, будет давать соответствующие рекомендации и выводы", — заверила Шуляк.

Она отметила, что партия быстро реагирует на вопросы исключений из партии или фракции. Кроме того она добавила, что политическая сила, если нужно, может использовать императивный мандат на местном уровне.

Очистка партии от нарушителей

"Если нужно очищать партию от людей, нарушающих законодательство, мы это будем делать", — подчеркнула председатель партии "Слуга народа".

По ее словам, представители дисциплинарной комиссии должны организовать рассмотрение по этому делу и решить вопрос об исключении Одарченко.

Что известно о деле Одарченко

Правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Отметим, что во время суда прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Наема в сдаче Харькова россиянам.

Напомним, дочь скандального депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупции, регулярно в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь. Девушка снимает видео под песни российских исполнителей и хвастается одеждой от самых дорогих брендов мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме