Російський реп та сумки — дочка "криптохабарника" Одарченка хвалиться багатим життям

Дочка нардепа Одарченка. Фото: скриншот з відео

Дочка скандального депутата Андрія Одарченка, підозрюваного у корупції, регулярно у своїх соцмережах показує заможне життя. Дівчина знімає відео під пісні російських виконавців та хизується одягом від найдорожчих брендів світу.

Про це повідомляє телеграм-канал "Слон".

Читайте також:

Багате життя дочки депутата Одарченка

У вівторок, 21 листопада, НАБУ оголосило підозру у спробі підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку.

Його дочка у цей час у своїх соцмережах показує заможне життя і співає російські пісні.

"Стандартний набір українського депутата: підозра в корупції, незадекларовані родичі, діти, що співають російський реп", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

У своїх роликах дівчина хизується сумками від відомих брендів Louis Vuitton, Gucci, Burberry — кожна з яких коштує кілька тисяч євро. А також підспівує пісням російського репера, який підтримує війну в Україні.

Нагадаємо, прессекретар президента Дмитро Пєсков розповів, що його дочка Єлизавета жила в столиці Франції "дуже бідно, у спартанських умовах". Ще у 2017 році Олексій Навальний з'ясував, що дочці Пєскова належало 25% у компанії, яка володіє квартирою в елітному районі Парижа.