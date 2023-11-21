Російський реп та сумки — дочка "криптохабарника" Одарченка хвалиться багатим життям
Дочка скандального депутата Андрія Одарченка, підозрюваного у корупції, регулярно у своїх соцмережах показує заможне життя. Дівчина знімає відео під пісні російських виконавців та хизується одягом від найдорожчих брендів світу.
Про це повідомляє телеграм-канал "Слон".
Багате життя дочки депутата Одарченка
У вівторок, 21 листопада, НАБУ оголосило підозру у спробі підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку.
Його дочка у цей час у своїх соцмережах показує заможне життя і співає російські пісні.
"Стандартний набір українського депутата: підозра в корупції, незадекларовані родичі, діти, що співають російський реп", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.
У своїх роликах дівчина хизується сумками від відомих брендів Louis Vuitton, Gucci, Burberry — кожна з яких коштує кілька тисяч євро. А також підспівує пісням російського репера, який підтримує війну в Україні.
Нагадаємо, прессекретар президента Дмитро Пєсков розповів, що його дочка Єлизавета жила в столиці Франції "дуже бідно, у спартанських умовах". Ще у 2017 році Олексій Навальний з'ясував, що дочці Пєскова належало 25% у компанії, яка володіє квартирою в елітному районі Парижа.
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