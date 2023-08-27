Співзасновник "Яндекса" просить ЄС скасувати санкції проти нього

Російський мільярдер та співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож. Фото: росЗМІ

Один із засновників техногіганта "Яндекс" Аркадій Волож попросив Європейський Союз скасувати введені проти нього обмежувальні заходи. При цьому, за кілька днів до звернення, Волож публічно висловив своє несхвалення "брутальному" вторгнення Росії в Україну під керівництвом Путіна.

Про це повідомляє Financial Times.

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Повідомляється, що прохання мільярдера буде розглянуте європейськими посадовими особами найближчими тижнями.

Публічне висловлювання Воложи про війну ставить ЄС перед складним вибором, оскільки мета санкцій — це стимулювання осіб, яких вони націлені, до зміни свого ставлення й дій щодо Кремля.

"Ці обмеження мають значення для Воложи, впливаючи на його репутацію. Він рішуче проти війни і, за словами джерел, хотів це заявити давно", — каже західний чиновник.

Що відомо про санкції ЄС та Аркадія Воложа

У повідомленні йдеться, що з 2014 року Волож мешкає в Ізраїлі й не з'являвся на території Росії після початку воєнних дій. Він залишив посаду керівника "Яндекса", російської версії Google, і поступився своїм правом голосу після введення санкцій з боку ЄС. Певна частина росіян, які виступають проти війни, критикували Воложа за те, що "Яндекс" сприяв поширенню кремлівської агітації через свої ресурси новин. Незабаром "Яндекс" продав свої платформи новин компанії "ВКонтакте".

Санкції ЄС застосовуються до Росії з переглядом кожні пів року. Інсайдери стверджують, що Волож прагне переконати ЄС не продовжувати санкції щодо нього після їх закінчення 15 вересня.

Втім, для скасування санкцій ЄС потрібне рішення суду або згода членів ЄС на основі "вагомих підстав", які підтверджують, що індивід чи компанія більше не відповідають критеріям санкцій, повідомляє представник Європейської комісії.

Видання зазначає, що на цей час єдиним, хто був звільнений від санкцій за свою позицію проти війни, є фінансовий титан Олег Тіньков. Великобританія зняла з нього обмеження, наголосивши на його антивоєнних заявах.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року втрата європейського енергетичного ринку коштуватиме Росії 1 трильйон доларів, що стане результатом міжнародних санкцій щодо РФ за її війну проти України.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб із РФ.