Соучредитель "Яндекса" просит ЕС отменить санкции против него

Российский миллиардер и соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож. Фото: росСМИ

Один из основателей техногиганта "Яндекс" Аркадий Волож попросил Европейский Союз отменить введенные против него ограничительные меры. При этом, за несколько дней до обращения, Волож публично выразил свое неодобрение "брутальному" вторжению России в Украину под руководством Путина.

Об этом сообщает Financial Times.

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Сообщается, что просьба миллиардера будет рассмотрена европейскими должностными лицами в ближайшие недели.

Публичное высказывание Воложа о войне ставит ЕС перед сложным выбором, так как цель санкций – это стимулирование лиц, на которых они нацелены, к изменению своего отношения и действий в отношении Кремля.

"Эти ограничения имеют значение для Воложа, влияя на его репутацию. Он решительно против войны и, по словам источников, хотел это заявить давно", — говорит западный чиновник.

Что известно про санкции ЕС и Аркадия Воложа

В сообщении говорится, что с 2014 года Волож проживает в Израиле и не появлялся на территории России после начала военных действий. Он покинул пост руководителя "Яндекса", российской версии Google, и уступил свое право голоса после введения санкций со стороны ЕС. Определенная часть россиян, выступающих против войны, критиковали Воложа за то, что "Яндекс" способствовал распространению кремлевской агитации через свои новостные ресурсы. Вскоре "Яндекс" продал свои новостные платформы компании "ВКонтакте".

Санкции ЕС применяются к России с пересмотром каждые полгода. Инсайдеры утверждают, что Волож стремится убедить ЕС не продлевать санкции в его отношении после их окончания 15 сентября.

Впрочем, для отмены санкций ЕС требуется решение суда или согласие членов ЕС на основе "веских оснований", подтверждающих, что индивид или компания больше не соответствуют критериям санкций, сообщает представитель Европейской комиссии.

Издание отмечает, что на данный момент, единственным, кто был освобожден от санкций за свою позицию против войны, является финансовый титан Олег Тиньков. Великобритания сняла с него ограничения, отметив его антивоенные заявления.

Напомним, что согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка обойдется России в 1 триллион долларов, что станет результатом международных санкций в отношении РФ за ее войну против Украины.

Также мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.