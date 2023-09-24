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Спікер Палати представників збереже допомогу Україні в оборонному бюджеті США

24 вересня 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спікер Палати представників збереже допомогу Україні в оборонному бюджеті США
Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Міноборони США. Це рішення він прийняв після своїх попередні слів про наміри вилучити ці кошти. Йдеться про 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Hill.

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Допомога для України

Маккарті заявив, що вирішив залишити ці гроші після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроєкті також передбачена фінансова допомога для України.

За його словами, вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проєктах.

"300 мільйонів доларів, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Він упевнений що це суперечить безпековим інтересам США.

Також ми писали, що у Білому домі прийняли рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського. Про це не оголошували публічно через те, щоб не давати підказки росіянам. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з Президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.

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