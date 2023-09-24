Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США arrow

Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США

24 сентября 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США
Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Минобороны США. Это решение он принял после своих предыдущих слов о намерениях изъять эти средства. Речь идет о 300 миллионах долларов.

Об этом сообщает The Hill.

Читайте также:

Помощь для Украины

Маккарти заявил, что решил оставить эти деньги после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте также предусмотрена финансовая помощь для Украины.

По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

"300 миллионов долларов, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая существует с 2014 года, когда Россия осуществила вторжение в Украину", — говорится в материале.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.

Также мы писали, что в Белом доме было принято решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с Президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз