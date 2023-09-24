Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Минобороны США. Это решение он принял после своих предыдущих слов о намерениях изъять эти средства. Речь идет о 300 миллионах долларов.

Об этом сообщает The Hill.

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Помощь для Украины

Маккарти заявил, что решил оставить эти деньги после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте также предусмотрена финансовая помощь для Украины.

По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

"300 миллионов долларов, о которых идет речь, касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности", которая существует с 2014 года, когда Россия осуществила вторжение в Украину", — говорится в материале.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.

Также мы писали, что в Белом доме было принято решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом не объявляли публично из-за того, чтобы не давать подсказки россиянам.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с Президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.