Союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів, — Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Фото – CNN

Західні союзники на чолі із Сполученими Штатами до цього часу надали Україні прямої оборонної допомоги на суму понад 76 млрд доларів. Наша країна отримує усе, що потребує для оборони від російських загарбників.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

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"Загалом разом США з партнерами України по всьому світу виділили їй прямої безпекової підтримки на понад 76 млрд доларів", — сказав Остін.

Він зазначив, що Україна отримує те, чого потребує — як для нинішнього контрнаступу, так і для зміцнення армії, яка буде в змозі відбити наступні агресії.

Зокрема, США із останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" схвалили пакети допомоги ще на понад 2 млрд доларів, до яких увійшли вкрай необхідні системи ППО, амуніція, техніка для розмінування.

За словами глави Міноборони США, танки Abrams будуть в Україні вже "незабаром".

Остін подякував союзникам

Остін закликав учасників "Рамштайну" продовжувати акцентувати зусилля на засобах ППО, які рятують життя українців та зберігають інфраструктуру, а також збільшити постачання боєприпасів, які особливо потрібні під час наступу.

Глава Пентагону висловив окрему подяку Данії, Естонії, ФРН, Люксембургу, Нідерландам і Польщі, які відіграють провідну роль у "коаліціях", які сформувалися у питанні постачання окремих видів озброєнь і послуг, як-от танки Leopard, підготовка пілотів для винищувачів F-16 та інформаційні технології. Він запевнив, що США також долучаться до підотовки українських пілотів.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 19 вересня, на американській військовій базі Рамштайн, що у Німеччині, пройде чергова зустріч міністрів оборони країн антиросійської коаліції.

Нагадуємо, що очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".