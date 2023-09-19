Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів, — Остін arrow

Союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів, — Остін

19 вересня 2023 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів, — Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Фото – CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Західні союзники на чолі із Сполученими Штатами до цього часу надали Україні прямої оборонної допомоги на суму понад 76 млрд доларів. Наша країна отримує усе, що потребує для оборони від російських загарбників. 

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Читайте також:

Союзники надають Україні допомогу на мільярди доларів

"Загалом разом США з партнерами України по всьому світу виділили їй прямої безпекової підтримки на понад 76 млрд доларів", — сказав Остін.

Він зазначив, що Україна отримує те, чого потребує — як для нинішнього контрнаступу, так і для зміцнення армії, яка буде в змозі відбити наступні агресії.

Зокрема, США із останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" схвалили пакети допомоги ще на понад 2 млрд доларів, до яких увійшли вкрай необхідні системи ППО, амуніція, техніка для розмінування.

За словами глави Міноборони США, танки Abrams будуть в Україні вже "незабаром".

Остін подякував союзникам

Остін закликав учасників "Рамштайну" продовжувати акцентувати зусилля на засобах ППО, які рятують життя українців та зберігають інфраструктуру, а також збільшити постачання боєприпасів, які особливо потрібні під час наступу.

Глава Пентагону висловив окрему подяку Данії, Естонії, ФРН, Люксембургу, Нідерландам і Польщі, які відіграють провідну роль у "коаліціях", які сформувалися у питанні постачання окремих видів озброєнь і послуг, як-от танки Leopard, підготовка пілотів для винищувачів F-16 та інформаційні технології. Він запевнив, що США також долучаться до підотовки українських пілотів.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 19 вересня, на американській військовій базі Рамштайн, що у Німеччині, пройде чергова зустріч міністрів оборони країн антиросійської коаліції

Нагадуємо, що очільник Міноборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили допомогу для нашої країни та порядок денний засідання "Рамштайну".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз