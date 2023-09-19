Союзники выделили для оборонных нужд Украины более $76 миллиардов, — Остин

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Фото – CNN

Западные союзники во главе с Соединенными Штатами к этому времени предоставили Украине прямую оборонную помощь на сумму более 76 млрд долларов. Наша страна получает все, что требуется для защиты от российских захватчиков.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии.

Читайте также:

Союзники оказывают Украине помощь на миллиарды долларов

"В общей сложности вместе США с партнерами Украины по всему миру выделили ей прямой поддержки безопасности более чем на 76 млрд долларов" , — сказал Остин.

Он отметил, что Украина получает то, в чем нуждается — как для нынешнего контрнаступления, так и для укрепления армии, которая будет в состоянии отразить следующие агрессии.

В частности, США с последней встречи в формате "Рамштайн" одобрили пакеты помощи еще более чем на 2 млрд долларов, в которые вошли крайне необходимые системы ПВО, амуниция, техника для разминирования.

По словам главы Минобороны США, танки Abrams будут в Украине уже "в скором времени".

Остин поблагодарил союзников

Остин призвал участников "Рамштайна" продолжать акцентировать усилия на средствах ПВО, спасающих жизнь украинцев и сохраняющих инфраструктуру, а также увеличить поставки боеприпасов, особенно нужных во время наступления.

Глава Пентагона выразил отдельную благодарность Дании, Эстонии, ФРГ, Люксембургу, Нидерландам и Польше, которые играют ведущую роль в "коалициях", сформировавшихся в вопросе поставки отдельных видов вооружений и услуг, таких как танки Leopard, подготовка пилотов для истребителей и информационные технологии. Он заверил, что США также присоединятся к подотовке украинских пилотов.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 19 сентября, на американской военной базе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча министров обороны страны антироссийской коалиции.

Напомним, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили помощь для нашей страны и повестку дня заседания "Рамштайна".