"Союз із Польщею ще суто умовний", — Арестович у розмові з Латиніною

Олексій Арестович висловив думку про союз України й Польщі

Колишній радник ОП Олексій Арестович висловив думку про союз України й Польщі. Він заявив, що "ще нічого не уклали" й що це "просто гарне історичне оформлення".

Про це Арестович говорить у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною на її YouTube-каналі.

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У відповідь на слова Юлії Латиніної "хто б міг подумати, що Польща та Україна укладуть, якщо не унію, то союз", Олексій Арестович відповів, що ще нічого не уклали, а справжній союз буде тоді, коли Україна буде осучаснена та здолає корупцію.

"У Польщі багато скептиків стосовно України. І це не тільки крайні націоналісти, праві, які там про Волинь згадують, а в принципі, люди, які говорять, що поки в Україні держава не буде осучаснена, не подолає корупцію, не стане ефективною, справжнього союзу не вийде", — зазначив Арестович.

Нагадаємо, що 5 квітня на Замковій площі у Польщі було справжнє свято. Сотні українців і поляків прийшли подивитися на відкритий виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Також раніше ми писали, що Україна домовилась із Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Країна-сусідка продовжує підтримувати Україну.