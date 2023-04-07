"Союз із Польщею ще суто умовний", — Арестович у розмові з Латиніною
Колишній радник ОП Олексій Арестович висловив думку про союз України й Польщі. Він заявив, що "ще нічого не уклали" й що це "просто гарне історичне оформлення".
Про це Арестович говорить у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною на її YouTube-каналі.
Подробиці
У відповідь на слова Юлії Латиніної "хто б міг подумати, що Польща та Україна укладуть, якщо не унію, то союз", Олексій Арестович відповів, що ще нічого не уклали, а справжній союз буде тоді, коли Україна буде осучаснена та здолає корупцію.
"У Польщі багато скептиків стосовно України. І це не тільки крайні націоналісти, праві, які там про Волинь згадують, а в принципі, люди, які говорять, що поки в Україні держава не буде осучаснена, не подолає корупцію, не стане ефективною, справжнього союзу не вийде", — зазначив Арестович.
Нагадаємо, що 5 квітня на Замковій площі у Польщі було справжнє свято. Сотні українців і поляків прийшли подивитися на відкритий виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди.
Також раніше ми писали, що Україна домовилась із Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Країна-сусідка продовжує підтримувати Україну.