Візит Володимира Зеленського в Польщі — головне

Володимир Зеленський відвідав Польщу та виступив перед містянами у Варшаві. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

5 квітня на Замковій площі у Польщі було справжнє свято. Сотні українців і поляків прийшли подивитися на відкритий виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Деталі

Цей візит Зеленського до Польщі анонсували завчасно, наголосивши на тому, що не бояться російської реакції. Та й загалом, приїзд президента України пройшов не поспіхом дорогою до інших країн, як зазвичай. Він був повноцінним і з усіма почестями.

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Виступали президенти у дворику Королівського замку, куди також могли зайти люди, попередньо пройшовши перевірку служби охорони. Старе місто, де розташовано Президентський палац і, власне, Королівський замок, перекрили аж до самого вечора. Також перекрили деякі дороги у Варшаві, однак містян про це попередили завчасно.

"На площі були розташовані два великі екрани, тож виступ Зеленського було видно звідусіль — чи ти на Замковій площі безпосередньо, чи ти ти обабіч площі стоїш. Кого було більше? Звісно, українців, які прийшли цілими сім'ями, щоб побачити главу України. Однак були й поляки, які стояли у черзі на перевірку разом з українцями", — розповідає українка Наталія, яка також відвідала подію.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua 1 / 5

Обидва президенти виступали своєю рідною мовою, однак на екранах дублювався переклад.

Фото: REUTERS

Загалом атмосфера біля Королівського замку була дуже хороша, розповідає Наталія:

"Люди були раді бачити Зеленського. Найбільше раділи, звісно, українці, тому що Україна отримає додаткову військову допомогу для боротьби із ворогом. Ну, і апогеєм був момент, коли Зеленський вийшов із внутрішнього дворика до людей на Замкову площу".

Головні досягнення

Найголовнішим досягненням, безсумнівно, є додаткова зброя. Під час візиту сторони, зокрема, домовились про закупівлю БТР "Росомаха", самохідних мінометів "Рак" та ракет до ПЗРК "Перун", а також анонсували передачу ще чотирьох МіГів — загалом вже буде вісім.

Посилення економічних відносин з Польщею також стало важливим результатом переговорів, розповідає український політолог Тарас Загородній:

"Йшлося про економічну інтеграцію. Наприклад, там було відкрито Євроколію, яка дозволить українським товарам потрапляти, наприклад, в балтійські порти в обхід зараз заблокованого одеського порту та інших".

Також президент Зеленський закликав польський бізнес не чекати закінчення війни, а вже починати заходити в Україну, адже щодо майбутньої перемоги сумнівів немає.

"Хто раніше зайде, той більше буде заробляти", — сказав український президент щодо інтеграції польського бізнесу в Україну.

Фото: president.gov.ua

На думку експерта Тараса Загороднього, те, що ми зараз спостерігаємо у відносинах України та Польщі — поки не юридично, однак де-факто — це оформлення військового союзу, в який також входитимуть країни Балтії, Скандинавії та Центральної Європи.

"Такий союз цікавий в тому числі і Сполученим штатам Америки, і цікавий Великій Британії. Їм цікава суб'єктна Східна Європа для того, щоб балансувати інтереси Німеччини та росії", — пояснює політолог.

Питання без відповіді

Головним питанням наразі залишаються поставки американських винищувачів F-16. Новітні літаки дозволили б Україні значно посилити функціонал авіації та претендувати на контроль неба.

Фото: president.gov.ua

"Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в росії на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поряд із літерою F: 16 чи якесь інше. Варто діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції", — наголосив президент Зеленський під час свого виступу в Варшаві.

Однак Дуда під час пресконференції в канцелярії президента питання про перспективи передачі F-16 проігнорував.

Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Проте, на думку експерта, перейматись ніяковим мовчанням глави Польщі не варто, адже країна точно продовжуватиме лобіювати інтереси України серед країн НАТО — зокрема, й щодо поставок американських винищувачів.

"Єдина країна, від якої залежить передача цих літаків, — це Сполучені штати Америки. Тому що вони є виробниками цих літаків."

Президент Зеленський також залишив одне з питань журналістів без відповіді. Наприкінці пресконференції польська журналістка запитала, скільки, на думку президента, ще триватиме війна. На що Зеленський відреагував кількасекундним мовчанням, після чого розвернувся та пішов до української делегації, даючи зрозуміти, що відповідь на це питання не знає ніхто.