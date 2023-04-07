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"Союз с Польшей еще чисто условный", — Арестович в разговоре с Латыниной

7 апреля 2023 00:13
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Алексей Арестович выразил мнение о союзе Украины и Польши
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший советник ОП Алексей Арестович выразил мнение о союзе Украины и Польши. Он заявил, что "еще ничего не заключили" и что это "просто хорошее историческое оформление".

Об этом Арестович говорит в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной на ее YouTube-канале .

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В ответ на слова Юлии Латыниной "кто мог бы подумать, что Польша и Украина заключат, если не унию, то союз" Алексей Арестович ответил, что еще ничего не заключили, а настоящий союз будет тогда, когда Украина будет осовременена и преодолеет коррупцию.

"В Польше много скептиков по отношению к Украине. И это не только крайние националисты, правые, которые там о Волыни вспоминают, а в принципе, люди, которые говорят, что пока в Украине государство не будет осовременено, не преодолеет коррупцию, не станет эффективным, настоящим" союза не получится" , — отметил Арестович.

Напомним, что 5 апреля на Замковой площади в Польше был настоящий праздник. Сотни украинцев и поляков пришли посмотреть на открытое выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Также ранее мы писали, что Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Страна-соседка продолжает поддерживать Украину.

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