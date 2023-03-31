Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Словенія підтримала вступ України до НАТО arrow

Словенія підтримала вступ України до НАТО

31 березня 2023 23:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Роберт Голоб та Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Республіки Словенії Роберт Голоб підписали спільну декларацію. Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Спільна декларація між Україною та Словенією

У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН.

Окрім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила визначний внесок для забезпечення безпеки як євроатлантичного простору, так і поза його межами. Зокрема це відбувається шляхом протистояння військовій агресії з боку росії.

"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", — сказано в декларації.

Окрім цього Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім Роберта Голоба 31 березня до України приїхали голови урядів Словаччини та Хорватії, а також президентка Молдови. Вони взяли участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Зокрема, Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB