Словенія підтримала вступ України до НАТО

Роберт Голоб та Володимир Зеленський

У п'ятницю, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Республіки Словенії Роберт Голоб підписали спільну декларацію. Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН.

Окрім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила визначний внесок для забезпечення безпеки як євроатлантичного простору, так і поза його межами. Зокрема це відбувається шляхом протистояння військовій агресії з боку росії.

"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", — сказано в декларації.

Окрім цього Україна підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім Роберта Голоба 31 березня до України приїхали голови урядів Словаччини та Хорватії, а також президентка Молдови. Вони взяли участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Зокрема, Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.