Латвія приєдналася до декларації країн G7 про підтримку України, — ЗМІ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Уряд Латвії підтримав приєднання до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України. Це вже 15 країна, яка погодилася приєднатися.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу Кабміну.

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Приєднання до декларації G7 підтверджує, що підтримка Латвії України залишається незмінною також у довгостроковій перспективі.

"Латвія продовжить надавати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни", — йдеться у повідомленні.

До того ж залишиться незмінною позиція Латвії щодо мети України — членства в Європейському Союзі та НАТО.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що його країна, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів з Білоруссю. Це може відбутися внаслідок серйозних інцидентів за участю "вагнерівців".

Також ми писали, що Греція приєдналася до декларації держав G7. Країна стала 14-ю в списку тих, хто підтримав "гарантії безпеки" для України.