Латвія приєдналася до декларації країн G7 про підтримку України, — ЗМІ
Уряд Латвії підтримав приєднання до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України. Це вже 15 країна, яка погодилася приєднатися.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Латвія приєдналася до декларації G7
Приєднання до декларації G7 підтверджує, що підтримка Латвії України залишається незмінною також у довгостроковій перспективі.
"Латвія продовжить надавати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни", — йдеться у повідомленні.
До того ж залишиться незмінною позиція Латвії щодо мети України — членства в Європейському Союзі та НАТО.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що його країна, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів з Білоруссю. Це може відбутися внаслідок серйозних інцидентів за участю "вагнерівців".
Також ми писали, що Греція приєдналася до декларації держав G7. Країна стала 14-ю в списку тих, хто підтримав "гарантії безпеки" для України.