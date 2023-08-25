Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: OLEG PETRASYUK/Pool via REUTERS

Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны и премьер-министра Роберта Голоба.

Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети X.

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Присоединение Словении к декларации G7

Глава государства подчеркнул, что в Украины и Словении есть общие ценности свободы и демократии.

"Наши страны имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", — отметил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.

Также мы писали, что правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 относительно долгосрочной поддержки Украины.

Добавим, Греция присоединилась к декларации государств G7.