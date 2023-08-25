Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, — Зеленский
Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны и премьер-министра Роберта Голоба.
Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети X.
Присоединение Словении к декларации G7
Глава государства подчеркнул, что в Украины и Словении есть общие ценности свободы и демократии.
"Наши страны имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", — отметил Зеленский.
Напомним, официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.
Также мы писали, что правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 относительно долгосрочной поддержки Украины.
Добавим, Греция присоединилась к декларации государств G7.