"Слон в комнате". Зеленский рассказал, станет ли Венгрия на пути членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самым главным аспектом на пути Украины в Европейский союз является выполнение всех рекомендаций. Он также высказался по поводу вероятного препятствования Венгрии вступлению Украины в ЕС.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Молдова Маей Санду и главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве сообщил Владимир Зеленский.

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Условия и препятствия украинской евроинтеграции

По словам Зеленского, главным этапом вступления Украины в ЕС является выполнение всех рекомендаций союза. Он убежден, что государство неукоснительно должно выполнить все условия, чтобы впоследствии не возникло никаких разногласий.

"Есть семь рекомендаций. Мы должны их полностью выполнить, чтобы к нам не было никаких вопросов, чтобы не возникало никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила", — подчеркнул Зеленский.

Позиция Венгрии против украинской евроинтеграции пока не вызывает волнения у президента. Он отметил, что на пути в ЕС создавать препятствия может любой желающий.

"Еще нет проблемы. Я считаю, что "слоном в комнате" может быть кто-либо, зависит от многих вещей", — сказал президент.

Напомним, Венгрия может сорвать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким образом, Будапешт может препятствовать единодушному решению декабрьского саммита стран ЕС.

Правительство Венгрии намерено провести тринадцатые консультации с населением. Их основным вопросом станет возможное членство Украины в Европейском Союзе.