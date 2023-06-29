"Слабший Путін — це більша небезпека": Боррель прокоментував "бунт" Пригожина
Російський президент Володимир Путін став слабшим через "бунт" очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він є "не єдиним господарем у місті" та "втратив монополію на силу".
Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише CNN.
Що сказав Боррель
За його словами, світ повинен "дуже добре усвідомлювати наслідки".
"Слабший Путін — це більша небезпека", — додав він та пояснив, чому нестабільна ситуація у Росії теж є ризикованою.
"Досі ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що це була сила. Тепер ми повинні дивитися на Росію як на ризик через внутрішню нестабільність", — зазначив Боррель.
Думка прем'єр-міністра Латвії
Своєю чергою прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш наголосив, що присутність ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в Білорусі, з якою член Альянс має спільний кордон, становить потенційну загрозу з точки зору "спроби проникнення в Європу з невідомою метою".
"Тож це означає, що нам потрібно посилити нашу обізнаність про кордони", — зауважив він.
Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель висловив думку, що Росія розраховує на перемогу у збройному конфлікті з Україною перед початком мирних переговорів. Імовірність початку переговорів у найближчі місяці, на його думку, є вкрай низькою.