"Слабший Путін — це більша небезпека": Боррель прокоментував "бунт" Пригожина

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Російський президент Володимир Путін став слабшим через "бунт" очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він є "не єдиним господарем у місті" та "втратив монополію на силу".

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, пише CNN.

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За його словами, світ повинен "дуже добре усвідомлювати наслідки".

"Слабший Путін — це більша небезпека", — додав він та пояснив, чому нестабільна ситуація у Росії теж є ризикованою.

"Досі ми дивилися на Росію як на загрозу, тому що це була сила. Тепер ми повинні дивитися на Росію як на ризик через внутрішню нестабільність", — зазначив Боррель.

Думка прем'єр-міністра Латвії

Своєю чергою прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш наголосив, що присутність ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина в Білорусі, з якою член Альянс має спільний кордон, становить потенційну загрозу з точки зору "спроби проникнення в Європу з невідомою метою".

"Тож це означає, що нам потрібно посилити нашу обізнаність про кордони", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель висловив думку, що Росія розраховує на перемогу у збройному конфлікті з Україною перед початком мирних переговорів. Імовірність початку переговорів у найближчі місяці, на його думку, є вкрай низькою.