"Слабший Путин - это большая опасность": Боррель прокомментировал "бунт" Пригожина

"Более слабый Путин — это большая опасность": Боррель прокомментировал "бунт" Пригожина
Российский президент Владимир Путин стал слабее из-за "бунта" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу".
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет CNN.
Что сказал Боррель
По его словам, мир должен "очень хорошо осознавать последствия".
"Более слабый Путин — это большая опасность", — добавил он и объяснил, почему нестабильная ситуация в России тоже рискована.
"До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что это была сила. Теперь мы должны смотреть на Россию как на риск из-за внутренней нестабильности", — отметил Боррель.
Мнение премьер-министра Латвии
В свою очередь премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш подчеркнул, что присутствие главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в Беларуси, с которой член Альянса имеет общую границу, представляет потенциальную угрозу с точки зрения "попытки проникновения в Европу с неизвестной целью".
"Поэтому это означает, что нам нужно усилить нашу осведомленность о границах", — отметил он.
Напомним, ранее Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия рассчитывает на победу в вооруженном конфликте с Украиной перед мирными переговорами. Вероятность начала переговоров в ближайшие месяцы, по его мнению, крайне низка.