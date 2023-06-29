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"Более слабый Путин — это большая опасность": Боррель прокомментировал "бунт" Пригожина

29 июня 2023 17:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Слабший Путин - это большая опасность": Боррель прокомментировал "бунт" Пригожина
Жозеп Боррель. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский президент Владимир Путин стал слабее из-за "бунта" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет CNN.

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Что сказал Боррель

По его словам, мир должен "очень хорошо осознавать последствия".

"Более слабый Путин — это большая опасность", — добавил он и объяснил, почему нестабильная ситуация в России тоже рискована.

"До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что это была сила. Теперь мы должны смотреть на Россию как на риск из-за внутренней нестабильности", — отметил Боррель.

Мнение премьер-министра Латвии

В свою очередь премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш подчеркнул, что присутствие главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в Беларуси, с которой член Альянса имеет общую границу, представляет потенциальную угрозу с точки зрения "попытки проникновения в Европу с неизвестной целью".

"Поэтому это означает, что нам нужно усилить нашу осведомленность о границах", — отметил он.

Напомним, ранее Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия рассчитывает на победу в вооруженном конфликте с Украиной перед мирными переговорами. Вероятность начала переговоров в ближайшие месяцы, по его мнению, крайне низка.

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