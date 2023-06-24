"Слабкість Росії очевидна": Зеленський про бунт Пригожина

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Бунт Євгена Пригожина є свідченням слабкості Росії та путінського режиму. Цей шлях Російська Федерація обрала собі сама.

Про це Президент України написав на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Слабка Росія

Володимир Зеленський заявив, що бунт Євгена Пригожина — це свідчення слабкості Росії.

"Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш", — підкреслив глава держави.

Попередження росіянам

Президент України попередив Росію і громадян країни-агресорки, що війна в Україні є для них великою проблемою.

"Чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає", — запевнив Зеленський.

Зеленський про бунт Пригожина

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.